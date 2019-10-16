Молодожены из Петербурга пригласили гостей с "Авито" на свадьбу

В ЗАГС пришли около 50 человек по объявлению.

Необычная свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. У молодоженов из Ярославля почти нет друзей и знакомых в Северной столице, поэтому они решили пригласить на церемонию бракосочетания всех желающих по объявлению на Авито.

Необычное бракосочетание прошло в ЗАГСе Петроградского района. Всего пришли по объявлению пришли около 50 гостей. Как пишет "Фонтанка.ру", жених обещал заплатить пришедшим по 300 рублей, а самому креативному гостю — 30 тысяч. Однако многие пришедшие заявили, что ради праздника, а не ради денег.

Ранее Piter.TV сообщал, что праздник "Алые паруса" посетили около 70 тысяч выпускников.

Фото: ВКонтакте / "Нетипичный Питер | Санкт-Петербург"