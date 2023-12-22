  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названы самые популярные и редкие имена новорожденных Петербурга
Сегодня, 16:23
82
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Названы самые популярные и редкие имена новорожденных Петербурга

0 0

Список привел городской комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Петербурга назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных в 2023 году.

Чаще мальчиков называли Михаилом, Александром, Максимом, Артемом и Львом. Список женских популярных имен пополнили Софии, Анны, Марии, Алисы и Евы. 

Самыми редкими именами для маленьких петербуржцев оказались Викула, Есений, Ладимир, Юрик, Яаков, а для петербурженок – Весения, Забава, Ладислава, Нюта, Царина.

Ранее на Piter.TV: более 12 тыс. младенцев родилось в Ленобласти в 2023 году

Фото: pxhere

Теги: имена новорожденных, комитет по делам загс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии