Названы самые популярные и редкие имена новорожденных Петербурга

Список привел городской комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Петербурга назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных в 2023 году.

Чаще мальчиков называли Михаилом, Александром, Максимом, Артемом и Львом. Список женских популярных имен пополнили Софии, Анны, Марии, Алисы и Евы.

Самыми редкими именами для маленьких петербуржцев оказались Викула, Есений, Ладимир, Юрик, Яаков, а для петербурженок – Весения, Забава, Ладислава, Нюта, Царина.

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