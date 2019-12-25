Прием заявлений на регистрацию браков в 2025 году стартовал в Петербурге

Для подачи заявлений горожане могут воспользоваться "Госуслугами".

С 16 октября все структурные подразделения комитета по делам ЗАГС Петербурга начали принимать заявления о заключении брака, планируемого с апреля по сентябрь 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Также для подачи заявлений горожане могут воспользоваться "Госуслугами". Для этого необходимо обратить внимание на то, что у каждого из будущих супругов подтверждена учетная запись на портале. Нужно выбрать услугу, заполнить данные, указать, кто оплатит госпошлину в размере 350 рублей, выбрать отдел ЗАГС и определить время, дату регистрации и формат планируемой церемонии.

Кроме того, важно отправить заявление второй половинке, заполнить его и произвести оплату в течение 24 часов.

А за лето текущего года в Петербурге создано более 27 тыс. новых семей.

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