Более 12 тыс. младенцев родилось в Ленобласти в 2023 году

На протяжении 2023 года наиболее популярными именами для новорожденных девочек в Ленинградской области были Софья, Анна и Ева, в то время как для мальчиков предпочтение отдавалось именам Александр, Михаил и Артём. Эту информацию озвучила пресс-служба администрации региона.
По данным главы регионального ЗАГСа Ольги Куликовой, в течение года в области родилось 12 144 малышей.
Также стоит отметить, что жители Ленобласти заключили 8 708 браков, а особенно популярными датами для свадеб стали 03.03.2023, 23.06.2023 и 8 июля – День семьи, любви и верности.
Ранее мы сообщили о том, что ночная температура в Ленобласти в середине недели упадёт до -36 градусов.
Фото: Pxhere
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