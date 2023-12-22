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Ночная температура в Ленобласти в середине недели упадёт до -36 градусов
Сегодня, 16:34
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Ночная температура в Ленобласти в середине недели упадёт до -36 градусов

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Порывы восточного ветра будут дуть со скоростью 3-8 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 3 января, в 47-ом регионе ожидается переменная облачность с небольшим снегом, местами изморозь.

В тёмное время суток температура воздуха составит от -27 до -32 градусов, в ряде районах она упадёт до -36 градусов. Днём столбики термометров опустятся до -22...-27 градусов, в отдельных районах до -30 градусов.

Порывы восточного ветра будут дуть со скоростью 3-8 м/с. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что с 3 по 5 января температура в Петербурге опустится до -30 градусов.

Фото: Pxhere; ГУ МЧ РФ

Теги: ленинградская область, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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