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МЧС: с 3 по 5 января температура в Петербурге опустится до -30 градусов
Сегодня, 15:52
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МЧС: с 3 по 5 января температура в Петербурге опустится до -30 градусов

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В Северной Столице ожидается аномально холодная погода.

По информации, полученной от региональной пресс-службы ГУ МЧС РФ, в ближайшие дни в Северной Столице ожидается аномально холодная погода. Речь идёт о периоде с 3 по 5 января.

Так, согласно прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие три дня температура воздуха может снизиться до -25 градусов, в некоторых районах − даже до -30 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что мороз набирает обороты в Петербурге 2 января. В течение дня столбики термометров покажут от -18 до -20°, по Ленобласти от -15 до -20°, местами от -23 до -28°.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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