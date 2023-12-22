Мороз наберёт обороты в Петербурге 2 января

В течение дня столбики термометров покажут от -18 до -20°, по Ленобласти от -15 до -20°, местами от -23 до -28°.

Во вторник, 2 января, синоптическую ситуацию в Петербурге определит гребень антициклона. Горожан ждёт переменная облачность без осадков с частичной изморозью и понижением температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.



В течение дня столбики термометров покажут от -18 до -20°, по Ленобласти от -15 до -20°, местами от -23 до -28°.

Порывы юго-восточного ветра составят от 1 до 6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV