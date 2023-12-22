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Мороз наберёт обороты в Петербурге 2 января
Сегодня, 9:04
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Мороз наберёт обороты в Петербурге 2 января

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В течение дня столбики термометров покажут от -18 до -20°, по Ленобласти от -15 до -20°, местами от -23 до -28°.

Во вторник, 2 января, синоптическую ситуацию в Петербурге определит гребень антициклона. Горожан ждёт переменная облачность без осадков с частичной изморозью и понижением температуры.  Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

В течение дня столбики термометров покажут от -18 до -20°, по Ленобласти от -15 до -20°, местами от -23 до -28°.

Порывы юго-восточного ветра составят от 1 до 6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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