В Коммунаре началось строительство детсада и школы

В ближайшее время начнется строительство еще одной школы в Гатчине.

В Ленинградской области ведутся работы по строительству социально значимых объектов. В Коммунаре строители возводят детский сад и школу. Об этом сообщили на портале "Бриф24".

Кроме того, в Гатчине завершается строительство школы на более чем 1,1 тысячи мест. В ближайшее время начнется строительство еще одной школы. Также в центре города хотят построить Ледовый дворец.

Ранее мы писали, что автовокзал в районе Парнаса появится к 2031 году.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко