Автовокзал в районе Парнаса появится к 2031 году

Согласно планам, из городского бюджета на реализацию проекта будет выделено 85 млн рублей.

Администрация Петербурга рассматривает возможность строительства нового автовокзала в Выборгском районе города, рядом со станцией метро "Парнас". Проект предлагается включить в городскую программу развития транспортной системы. Соответствующий документ уже прошел антикоррупционную экспертизу, пишет "КоммерсантЪ".

Согласно планам, из городского бюджета на реализацию проекта будет выделено 85 млн рублей. Начало проектно-изыскательских работ запланировано на 2028 год, а само строительство - на 2030-2031 годы.

По предварительной оценке, стоимость строительных работ составит 77,6 млy рублей.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция Советского проспекта начнется в 2025 году.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга (носит иллюстративный характер)