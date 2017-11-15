Реконструкция Советского проспекта начнется в 2025 году

Проект реконструкции уже подготовлен и в настоящее время проходит государственную экспертизу. Власти надеются получить положительное заключение до конца текущего года, после чего начнутся работы по модернизации магистрали.

Работы по реконструкции Советского проспекта в Невском районе Петербурга запланированы на начало 2025 года, подтвердил губернатор Северной столицы в ходе встречи с коллективом Императорского фарфорового завода, отвечая на вопросы сотрудников.

Проект реконструкции уже подготовлен и в настоящее время проходит государственную экспертизу. Власти надеются получить положительное заключение до конца текущего года, после чего начнутся работы по модернизации магистрали. Кроме того, в 2024 году планируется обновить верхний слой асфальта на нескольких улицах Невского района. Так, на улице Седова работы уже ведутся. В текущем месяце начнется ремонт проспекта Обуховской обороны от улицы Шелгунова. В августе стартуют работы на Октябрьской набережной и Рабфактовской улице.

Сотрудники завода также подняли проблему пробок в Колпино. Губернатор напомнил, что недавно было открыто рабочее движение по Колпинскому шоссе. Дорогу расширили, тем самым увеличив ее пропускную способность. В данный момент дорожные службы завершают работы, включая обустройство тротуаров и остановок общественного транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость II-IV этапов петербургской части ШМСД составит 241 млрд рублей.

Фото: Piter.TV