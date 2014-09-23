Стоимость II-IV этапов петербургской части ШМСД составит 241 млрд рублей

Кроме того, предусмотрены внебюджетные средства в размере 81 млрд: от 2,6 млрд в 2025 году до 33 млрд в 2027 году и 12 млрд — в 2031 году.

Общая стоимость возведения II-IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге составит 241 млрд рублей. Начало работ запланировано на 2024 год.

Комитет по транспорту Петербурга предложил внести изменения в городскую программу развития транспортной системы, включая строительство платной ШМСД от Витебского проспекта до КАД протяженностью 14,1 км. Из бюджета выделят 160 млрд рублей: примерно по 20 миллиардов в 2025 и 2026 годах, а также по 28–32 млрд — в 2027–2030 годах.

Кроме того, предусмотрены внебюджетные средства в размере 81 млрд: от 2,6 млрд в 2025 году до 33 млрд в 2027 году и 12 млрд — в 2031 году. Таким образом, наибольшее финансирование ожидается в 2027 году (61 млрд), а общая стоимость проекта составит 241 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что первый этап КАД-2 могут запустить к 2029 году.

Фото: АО "ЗСД"