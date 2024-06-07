Первый этап КАД-2 могут запустить к 2029 году

КАД-2 облегчит движение не только для жителей Петербурга, но и Ленинградской области.

На полях ПМЭФ-2024 губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленобласти Александр Дрозденко и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили строительство КАД-2 и Широтной магистрали.

Зампредседателя правительства РФ заявил, что проектирование первого этапа КАД-2 нужно начать уже в 2024 году. Это позволит приступить к строительству новой магистрали в 2025 году, а к концу 2028 года открыть движение по 88-му километру трассы.

КАД-2 облегчит движение не только для жителей Петербурга, но и Ленобласти. Планируется, что трасса перехватит часть транспортных потоков из Карелии, Мурманской, Вологодской и Архангельской областей. Широтная магистраль на юге Северной столицы будет проходить от ЗСД, через южные районы города, и примыкать к КАД севернее Кудрово с выходом к Всеволожску, Мурманскому шоссе и на трассу "Кола".

Главный итог совещание – дан старт началу проектирования и последующему строительству первого этапа КАД-2. Очень долго мы нашли к этому этапу. Самые важные объекты Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Два объекта – КАД-2 и Широтная магистраль – будут строиться синхронно. Общая протяженность ШМСД составит 32,4 километра, КАД-2 – 348,1 километра, из них 120 километров уже построены.

Также в Петербурге построят новый современный концертный зал. Зал вместит в себя от 1500 человек. Сейчас город ищет земельный участок для строительства.

Видео: Telegram/ Александр Дрозденко