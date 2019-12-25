В Петербурге построят новый современный концертный зал

Концертный зал вместит в себя от 1500 человек.

Петербург и Банк ВТБ на ПМЭФ-2024 заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее намерение по строительству нового концертно-театрального комплекса в Северной столице. Документ определяет ключевые условия реализации проекта.

В оснащении новой концертной площадки будут использоваться инновационные технологии. Новая концертно-театральная площадка будет включать в себя два зала – большой и малый. Большой зал при необходимости сможет трансформироваться из балетной сцены в оперную.

Современный концертный зал вместит в себя от 1500 человек. Сейчас город ищет земельный участок для строительства.

Также стало известно, что город-спутник Южный начнут застраивать жильем осенью.

Фото: Смольный