На петербургском стенде на ВДНХ стартует новый тематический сезон "Легендарный: от рока до классики"

Каждый из семи дней будет посвящен различным музыкальным стилям – от мюзикла, джаза и классики до рока, хип-хопа и поп-культуры.

В субботу, 11 мая, на стенде Петербурга на выставке "Россия" в Москве стартовал новый тематический сезон "Легендарный: от рока до классики". Он продлится неделю и завершится 19 мая.

Каждый из семи дней будет посвящен различным музыкальным стилям – от мюзикла, джаза и классики до рока, хип-хопа и поп-культуры. Программа включает в себя демонстрацию коллекций музыкальных инструментов, викторины для всей семьи, мастер-классы от стилистов и творческих студий, лекции об истории развития музыкальных направлений.

Посетители смогут также познакомиться с первыми в стране 3D-аватарами "Царевна-лебедь" и "Кот Учёный". Они созданы в честь предстоящего 225-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке откроют детский летний лагерь.

Фото: Telegram / Пиотровский Online