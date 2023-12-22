В Ленинградском зоопарке откроют детский летний лагерь

Для детей подготовлена увлекательная программа, которая позволит им окунуться в мир разнообразных животных, посетить места, закрытые для обычных посетителей, принять участие в творческих мастер-классах и интересно провести время.

Ленинградский зоопарк открывает детский летний лагерь в июне. Для детей подготовлена увлекательная программа, которая позволит им окунуться в мир разнообразных животных, посетить места, закрытые для обычных посетителей, принять участие в творческих мастер-классах и интересно провести время.

В течение лагеря каждый ребенок получит возможность разработать свой собственный проект. Дети смогут создать новый вид животного, определить его среду обитания, пищевые предпочтения, способы защиты от врагов и многое другое. По завершении смены юные исследователи представят свои проекты и получат оценку от специалистов.

В детский летний лагерь при зоопарке приглашаются дети в возрасте от 8 до 11 лет. Первая смена продлится с 10 по 14 июня, а вторая — с 24 по 28 июня.

Ранее мы сообщили о том, что лев Адам отпраздновал 18-летие в Ленинградском зоопарке.

Фото: Ленинградский зоопарк