Лев Адам отпраздновал 18-летие в Ленинградском зоопарке

В зоопарке подчеркнули, что 18 лет — это весьма почтенный возраст.

Льву Адаму из Ленинградского зоопарка исполнилось 18 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.

В честь праздника зверю подарили праздничное угощение. Первой попробовать лакомство решила львица Таисия. В зоопарке подчеркнули, что 18 лет — это весьма почтенный возраст. В неволе львы живут до 20 лет, в естественной среде обитания — около 10–15 лет.

Адам прекрасно себя чувствует, любит играть с коробочками и бочонками, "понежиться" с львицей Таисией и, в то же время, спокойно относится к её любви к активным занятиям.

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Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк