На выставке "Россия" мальчик стал 500-тысячным посетителем и выиграл поездку в Петербург

Сертификат на путешествие будет действовать шесть месяцев после вручения.

Международная выставка-форум "Россия" продолжает бить рекорды посещаемости. Её полумиллионный посетитель получил специальный приз – двухдневную поездку с семьёй в Санкт-Петербург. Об этом сообщили организаторы форума.

В Петербург отправится семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Партнёры проекта приготовили насыщенную программу для призёров: экскурсии с входными билетами в музеи и экскурсоводом, а также питание и проживание.

Сертификат на путешествие будет действовать шесть месяцев после вручения. Победители посетят архитектурный ансамбль парадного центра города и прогуляются по Петропавловской крепости, посетят Эрмитаж, а также ознакомятся с экспозицией Музея железных дорог России. Во второй день семье Матвея покажут город русской военно-морской славы Кронштадт.

Напомним, петербуржцы могут поехать на выставку-форум "Россия" в Москве бесплатно. Губернатор Александр Беглов объявил конкурс в социальных сетях.

Фото: Международная выставка-форум "Россия"