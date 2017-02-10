Петербуржцы могут поехать на выставку-форум "Россия" в Москве бесплатно

Губернатор Александр Беглов объявил конкурс в социальных сетях, где каждый желающий может выиграть поездку для всей своей семьи на эту выставку.
Для участия в конкурсе необходимо написать комментарий под постом губернатора на его странице ВКонтакте, где нужно указать, какое достижение Петербурга больше всего нравится и почему.
Комментарий, который наберет больше всего лайков, принесет победителю бесплатную поездку на выставку "Россия".
Ранее сообщалось, что на форуме-выстаке "Россия" петербургский стенд посетили 12,5 тысяч человек.
Фото: телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского
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