Петербуржцы могут поехать на выставку-форум "Россия" в Москве бесплатно

Жители Санкт-Петербурга теперь имеют уникальную возможность бесплатно посетить международную выставку "Россия" на ВДНХ в Москве.

Губернатор Александр Беглов объявил конкурс в социальных сетях, где каждый желающий может выиграть поездку для всей своей семьи на эту выставку.

Для участия в конкурсе необходимо написать комментарий под постом губернатора на его странице ВКонтакте, где нужно указать, какое достижение Петербурга больше всего нравится и почему.

Комментарий, который наберет больше всего лайков, принесет победителю бесплатную поездку на выставку "Россия".

Ранее сообщалось, что на форуме-выстаке "Россия" петербургский стенд посетили 12,5 тысяч человек.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского