На форуме-выстаке «Россия» петербургский стенд посетили 12,5 тысяч человек

Петербургский стенд на форуме «Россия» посетили 12,5 тысяч человек.

Петербургский стенд на выставке "Россия" уже в первый день работы сумел привлечь внимание более 12,5 тысяч посетителей. Об этом сообщили в комитете по культуре города.

Несмотря на небольшую площадь, наш стенд представляет собой настоящий калейдоскоп петербургских достопримечательностей. Здесь можно увидеть макет Дворцового моста, зайцев из Петропавловской крепости, атлантов Эрмитажа и даже молодого Петра I.

Кроме того, нашим посетителям доступно виртуальное путешествие по городу на Неве, углубление знаний по истории Санкт-Петербурга и даже возможность научиться вязать морские узлы. Мы рады предоставить такой широкий спектр развлечений и образовательных программ для всех желающих.

Стоит отметить, что вход на стенд абсолютно бесплатный.

Фото: комитет по культуре Петербурга