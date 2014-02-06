Путин посетит Санкт-Петербургский культурный форум

Президент встретится с зарубежным деятелями культуры.

Президент РФ Владимир Путин посетит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. Об этом заявил советник российского лидера по вопросам культуры Владимир Толстой в ходе панельной дискуссии "Миссия русского слова в многополярном мире" на XV Ассамблее русского мира, передаёт ТАСС.

По словам Толстого, на мероприятии Путин встретится с зарубежным деятелями культуры и обсудит в ними вопросы мягкой силы, а также интеграции культурной повестки.

Напомним, что форум пройдёт в Северной столице в период с 16 по 18 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что Мишустин пригласил министров стран ШОС в Петербург.

Фото: Сайт Кремля