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Путин посетит Санкт-Петербургский культурный форум
Сегодня, 15:41
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Путин посетит Санкт-Петербургский культурный форум

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Президент встретится с зарубежным деятелями культуры.

Президент РФ Владимир Путин посетит IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. Об этом заявил советник российского лидера по вопросам культуры Владимир Толстой в ходе панельной дискуссии "Миссия русского слова в многополярном мире" на XV Ассамблее русского мира, передаёт ТАСС. 

По словам Толстого, на мероприятии Путин встретится с зарубежным деятелями культуры и обсудит в ними вопросы мягкой силы, а также интеграции культурной повестки.

Напомним, что форум пройдёт в Северной столице в период с 16 по 18 ноября. 

Ранее мы сообщили о том, что Мишустин пригласил министров стран ШОС в Петербург.

Фото: Сайт Кремля

Теги: владимир путин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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