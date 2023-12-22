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На выставке-форуме "Россия" покажут достижения Петербурга в строительной отрасли
Сегодня, 12:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На выставке-форуме "Россия" покажут достижения Петербурга в строительной отрасли

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В течение недели на экранах стенда будут демонстрироваться ролики, показывающие основные достижения города в области строительства и инвестиций.

На петербургском стенде в рамках Международной выставки-форума "Россия" открылся новый тематический сезон "Петербург комфортный". Как пояснил портал "Строительный Петербург", его основная идея показать, что Петербург не только город-музей под открытым небом, но и динамично развивающийся мегаполис, устремленный в будущее. В подготовке сезона принял участие Комитет по строительству.

Комфортный город – одно из стратегических направлений развития Санкт-Петербурга. Это и новые жилые районы со всей необходимой инфраструктурой, и новые общественные пространства, и благоустроенные дворовые территории и многое другое.

Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству

В экспозиции представлены достижения строительной отрасли Петербурга. В течение недели на экранах стенда будут демонстрироваться ролики, показывающие основные достижения города в области строительства и инвестиций. Кроме того, среди многодетных семей будет разыграна квартира от застройщика.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: валерий усков, выставка форум россия, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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