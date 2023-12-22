В павильоне Петербурга на выставке-форуме "Россия" прошёл День чудес

За 7 января стенд посетили около 20 тыс. человек: 200 из них смогли принять участие в захватывающей лотерее.

Предпоследний день экспозиции Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" стал настоящим Днём чудес для посетителей. За 7 января стенд посетили около 20 тыс. человек: 200 из них смогли принять участие в захватывающей лотерее. Среди призов были сертификаты на проживание в отелях северной столицы, экскурсии, круизы, билеты и туры по Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Главным призом стало пятидневное путешествие в рамках программы "Блистательный Петербург". Этот подарок ушёл в руки Анастасии Копыловой из Таганрога (Ростовская область), которая приехала на ВДНХ вместе с родителями. Девушка оценила интерактивность павильона и возможность увидеть Северную столицу в разные времена года.

Также счастливчикам переданы и другие призы от лотереи. Динара Шагидулина, аспирантка Горного университета Петербурга получила выходной тур на три дня и две ночи с обзорной экскурсией по городу на Неве и посещением Петергофа.

Ранее мы сообщили о том, что новую версию Единого календаря событий представили на выставке "Россия".

Фото: Telegram / Комздрав Петербурга