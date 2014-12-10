Новую версию Единого календаря событий представили на выставке "Россия"

В топ-25 событий вошли фестиваль ледоколов, фестиваль тюльпанов на Елагином острове, фестиваль "Чудо света" и множество других интересных мероприятий.

На стенде Санкт-Петербурга на выставке "Россия" состоялась презентация городского единого календаря событий на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма.



В топ-25 событий вошли фестиваль ледоколов, фестиваль тюльпанов на Елагином острове, фестиваль "Чудо света" и множество других интересных мероприятий. Формирование календаря осуществляется Комитетом по развитию туризма, а решение о включении событий в список топ-25 принимается экспертной комиссией, в состав которой входят представители учреждений культуры, общественных организаций, органов власти и эксперты туристической индустрии. Они оценивают мероприятия по показателям узнаваемости, уникальности и эффективности в плане привлечения туристического потенциала.



Председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев подчеркнул, что особое внимание в едином календаре событий Северной столицы на 2024 год уделено серии мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава ведомства также призвал посетить выставку произведений живописца Василия Сурикова в Русском музее.

Ранее мы сообщили, что в Историческом парке "Россия — моя история" пройдет фестиваль "Мир пряника".

Фото: Правительство Петребурга