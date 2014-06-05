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В Историческом парке "Россия — моя история" пройдет фестиваль "Мир пряника"
Сегодня, 15:25
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В Историческом парке "Россия — моя история" пройдет фестиваль "Мир пряника"

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В музее появится пряничный городок, где можно будет найти сладости на любой вкус.

В Петербурге пройдет фестиваль пряничного искусства "Мир пряника". Он откроется в Историческом парке "Россия — моя история" 6 декабря. Мастера со всей страны представят сладкие творения и поделятся редкими рецептами. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В Историческом парке появится пряничный городок, где можно будет найти сладости на любой вкус. Здесь возведут домики с леденцовыми витражами, ажурные мосты из айсинга и пряничные церкви. Кроме того, организаторы выставки установят 3D-объекты, покажут старинные предметы народного быта и пряничные картины. 

В музее можно попробовать пряники из разных уголков страны. Здесь можно найти козули, жамки, тетеры, пряничные конфеты, лицитар, моти и даже лунный пряник.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее на Piter.tv: в Эрмитаже 7 декабря заработает выставка "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана".

Фото: Piter.tv

Теги: исторический парк, мир пряника, музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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