В Эрмитаже 7 декабря заработает выставка "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана"

На экспозиции представят подлинные изделия, правдоподобные копии и подделки.

В Синей спальне Государственного Эрмитажа 7 декабря откроется выставка "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 3 декабря.

На экспозиции представят подлинные изделия, правдоподобные копии и подделки. Так, посетители смогут увидеть разницу между настоящими шедеврами и имитациями.

Выставку пополнят более 150 предметов: вазы, образцы посуды и фарфоровая пластика. Среди шедевров – предметы из "Сервиза с камеями", созданного по заказу Екатерины II для князя Григория Потемкина, сервиз мадам Дюбарри, чашки с портретами короля Франции Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты.

Яркий пример заимствования – точно скопированные севрские образцы Императорского фарфорового завода, которые были созданы в период с XVIII и до начала XX вв. К имитации тогда обращались для совершенствования собственного мастерства или восполнения утрат.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 по 18 декабря Комендантский подъезд к Эрмитажу закроют на время проведения ремонта в гардеробе.

Фото: администрация Петербурга