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Как "Зенит" стал экспонатом в Эрмитаже

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10 ведущих игроков сине-бело-голубых и главный тренер нарисовали картины, воодушевившись "Черным квадратом" Малевича.

В Эрмитаже проходит временная выставка картин футболистов "Зенита". 10 ведущих игроков и главный тренер нарисовали картины в сине-бело-голубых тонах. Акция прошла в конце августа в рамках сотрудничества Эрмитажа и футбольного клуба. Картины получили названия по номерам футболистов, на каждой есть автограф игрока.

Одиннадцать вариаций на тему "Черного квадрата" Малевича представлены в Главном штабе. После окончания выставки картины передадут центру "Антон тут рядом", затем их продадут на благотворительном аукционе. Посмотреть на шедевры петербургских футболистов можно до 8 сентября.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: выставка в эрмитаже, зенит, картины эрмитажа, сине-бело-голубые
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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