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В Эрмитаже проходит выставка одного экспоната – модели святилища
Сегодня, 19:01
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В Эрмитаже проходит выставка одного экспоната – модели святилища

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Ее "возраст" – около трех тысяч лет.

В Аполлоновом зале Зимнего дворца Эрмитажа с 28 июля по 24 сентября 2023 года проходит выставка "Загадка святилища из Хирбет Кейафа", на которой можно познакомиться с моделью святилища. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Экспонат был найден в 2011 году во время раскопок в местности Хирбет Кейафа, расположенной в 30 км к юго-западу от Иерусалима. Находка идентифицирована специалистами как миниатюрная модель храма народов Ближнего Востока. Ее "возраст" – около трех тысяч лет. 

Уникальный памятник представляет библейскую историю и культуру. Внутри экспоната виден след неопределенного предмета. Археологи предполагают, что это – символ божества. 

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Фото: сайт Эрмитажа 

 

Теги: выставка в эрмитаже, зимний дворец, уникальные экспонаты религиозной культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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