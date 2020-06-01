В Зимнем дворце откроется выставка советского фарфора

Произведения показывают трансформацию образа детства в фарфоре за последние 100 лет.

В Западине Восточной галереи Зимнего дворца 23 декабря откроется выставка "Путешествие в страну детства. Советский и современный фарфор" из цикла "Поднесение к Рождеству". Проект представит работы мастеров советского и современного фарфора, посвященные миру детства. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Произведения показывают трансформацию образа детства в фарфоре за последние 100 лет. Здесь можно увидеть, какими авторы видели детей раньше и сейчас.

Особенно широко тема детства отразилась в мелкой тиражной пластике 1930-1960-х годов. Выставка будет состоять из нескольких разделов: тема материнства, дошкольники, дети и животные, пионеры, юные спортсмены, дети народных республик, цирк.

На выставке будет представлено около 170 экспонатов. Проект создан при участии АО "Императорский фарфоровый завод".

Ранее на Piter.tv: в Музее искусства Петербурга XX—XXI веков откроется выставка работ советских импрессионистов.

Фото: ВКонтакте / Культура Петербурга