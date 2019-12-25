В Музее искусства Петербурга XX—XXI веков откроется выставка работ советских импрессионистов

На выставке можно увидеть работы Михаила Демидова, Ирины Бройдо, Виктора Мея и других мастеров.

Сегодня, 19 декабря, в Музее искусства Петербурга XX—XXI веков открылась выставка работ советских импрессионистов. Увидеть картины можно будет до 10 марта 2024 года. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Экспозиция "Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи" объединила 27 российских музеев. На выставке можно увидеть работы Михаила Демидова, Ирины Бройдо, Виктора Мея и других мастеров. Картины некоторых авторов посетители увидят впервые.

Выставка состоит из четырех самостоятельных разделов: портрет, пейзаж, труд, отдых. Она предлагает зрителю отвлечься от политических реалий и рассмотреть искусство советского времени с исторической дистанции, оценивая его художественное развитие и эстетическое воздействие.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась фотовыставка "Разреши мне быть ребенком".

Фото: сайт Музея искусства Петербурга XX—XXI веков