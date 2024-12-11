Вход в Зимний дворец 30 января закрыт из-за анонимных угроз

UPD: Вход в Главный музейный комплекс через главные ворота Зимнего дворца возобновлён.

В Эрмитаж 30 января поступило анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности Зимнего дворца. Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд (Миллионная, 37/Дворцовая наб., 36). Посетители с билетами на сегодняшний день смогут посетить Главный музейный комплекс сегодня позже или в любой другой день.

UPD: Вход в Главный музейный комплекс через главные ворота Зимнего дворца возобновлён.

Эрмитаж работает в штатном режиме. Сотрудники Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии завершили проверку экспозиционных залов и служебных помещений Зимнего дворца, подозрительных предметов не обнаружено.

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Фото: Piter.tv