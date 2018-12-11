У Государственного литературного музея "ХХ век" появится новая площадка в Большом Гостином Дворе

Часы работы музея совпадают с графиком универмага – с 10:00 до 22:00.

На втором этаже Большого Гостиного Двора 6 июля откроется новая площадка Государственного литературного музея "ХХ век". Часы работы музея совпадают с графиком универмага – с 10:00 до 22:00. Проект реализован при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Об этом рассказала пресс-служба музея.

Ядром творческой территории станет музейная выставка "Ловцы слов", где будут представлены имена знаменитых литераторов ХХ века, чье творчество связано с художественной культурой Петербурга. Героями выставки станут Леонид Андреев, Анна Ахматова и Александр Блок, Михаил Зощенко и Евгений Шварц, Александр Грин и Самуил Маршак, Максим Горький и Даниил Хармс, Владимир Маяковский и Надежда Лохвицкая (Тэффи), Николай Заболоцкий и Велимир Хлебников.

Здесь же расположится отдельная литературная выставка, посвященная 120-летию со дня рождения поэта Николая Заболоцкого – рассказ о малоизвестных страницах биографии автора сопроводят принадлежавшие ему предметы из фондов музея.

Также в новом пространстве Литературного музея "ХХ век" создается творческий креативный кластер, на территории которого будут реализованы межмузейные проекты, временные выставки, лекции, театральные и литературно-музыкальные представления.

Фото: Государственный литературный музей "ХХ век"