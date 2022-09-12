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В дни проведения культурного форума в Петербурге вход в Эрмитаж станет бесплатным
Сегодня, 20:29
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В дни проведения культурного форума в Петербурге вход в Эрмитаж станет бесплатным

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Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября.

С 16 по 18 ноября пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум. В дни его проведения в вечернее время Эрмитаж станет бесплатным. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Главный музейный комплекс продлит время работы для организации бесплатных сеансов. Оформить входные билеты можно будет заранее на сайте или в кассах музея перед визитом.

Пресс-служба Эрмитажа

Помимо Эрмитажа, площадками для проведения форума будут Новая сцена Мариинского театра и Михайловский театр.

Ранее на Piter.TV: Международный строительный чемпионат стартовал в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: культурный форум в петербурге, эрмитаж музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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