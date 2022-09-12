В дни проведения культурного форума в Петербурге вход в Эрмитаж станет бесплатным

С 16 по 18 ноября пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум. В дни его проведения в вечернее время Эрмитаж станет бесплатным. Об этом рассказали в пресс-службе музея.
Главный музейный комплекс продлит время работы для организации бесплатных сеансов. Оформить входные билеты можно будет заранее на сайте или в кассах музея перед визитом.
Пресс-служба Эрмитажа
Помимо Эрмитажа, площадками для проведения форума будут Новая сцена Мариинского театра и Михайловский театр.
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Фото: Piter.TV
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