В дни проведения культурного форума в Петербурге вход в Эрмитаж станет бесплатным

Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября.

С 16 по 18 ноября пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум. В дни его проведения в вечернее время Эрмитаж станет бесплатным. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Главный музейный комплекс продлит время работы для организации бесплатных сеансов. Оформить входные билеты можно будет заранее на сайте или в кассах музея перед визитом. Пресс-служба Эрмитажа

Помимо Эрмитажа, площадками для проведения форума будут Новая сцена Мариинского театра и Михайловский театр.

Ранее на Piter.TV: Международный строительный чемпионат стартовал в Петербурге.

Фото: Piter.TV