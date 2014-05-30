Международный строительный чемпионат стартовал в Петербурге

Победителей чемпионата наградят по 25-ти индивидуальным и командным номинациям в трёх блоках.

Во вторник, 17 октября, в "Экспофоруме" стартовал Международный строительный чемпионат. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Мероприятие включит в себя деловую часть с 70-ю обсуждениями вопросов строительной отрасли. Тематика обсуждений будет обширной, от городского планирования до подготовки кадров. Также для гостей и участников чемпионата работало мультимедийное пространство, в рамках которого представлены лучшие практики и инновации.

Победителей чемпионата наградят по 25-ти индивидуальным и командным номинациям в трёх блоках. Помимо профессиональных строителей, в конкурсе примут участие ученики 8-10-х классов. Они покажут своё мастерство в специальной Школьной лиге, а самые лучшие школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в ведущие вузы страны. Также работает Студенческая лига для студентов вузов и колледжей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)