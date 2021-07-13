Как Петербург готовится к международному строительному чемпионату

Планируется 25 разных номинаций, есть школьные и студенческие лиги.

В Петербурге впервые пройдет международный строительный чемпионат. В нем примут участие несколько тысяч профессионалов из 40 стран. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Планируется 25 разных номинаций, есть школьные и студенческие лиги. В числе участников – команда, работающая на ключевых нефтегазовых объектах.

Это специалисты как рабочих специальностей: монтажники, сварщики, так и инженерных специальностей – инженеры ПТО, мастера-прорабы. Егор Хорошун, заместитель директора департамента контроля и качества компании-участника чемпионата

В рамках чемпионата правительство Северной столицы представит стенд с главными строительными достижениями. Поучаствует и петербургская сборная.

У города будет своя команда. Приглашаем жителей и гостей города принять участие в чемпионате, посетить его и поддержать команду Санкт-Петербурга. Евгений Тучкин, начальник управления организационно-аналитического обеспечения Комитета по строительству Петербурга

Ранее на Piter.TV: на севере Петербурга Setl Group приобрел участок площадью более 900 га.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"