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На севере Петербурга Setl Group приобрел участок площадью более 900 га
Вчера, 22:23
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На севере Петербурга Setl Group приобрел участок площадью более 900 га

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На нем получится возвести порядка 4 млн "квадратов" жилья.

Строительная компания Setl Group купила у ГК Nordest участок площадью 933 га в Приморском районе Петербурга. Об этом пишет "Коммерсантъ" сегодня, 20 сентября.

Ранее территория имела сельхозназначение. На ней получится возвести порядка 4 млн "квадратов" жилья.

Разрешение на строительство получено от властей Северной столицы.  В Setl Group пояснили, что земельный банк пополнен на перспективу. 

Ранее на Piter.TV: Setl Group стал первым по вводу жилья в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: setl group, приморский район петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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