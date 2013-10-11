Setl Group стал первым по вводу жилья в Петербурге

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), Setl Group находится на третьем месте по вводу жилья в России и на первом месте – по Петербургу. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".
За восемь месяцев текущего года застройщик сдал более 465 тысяч квадратных метров жилья. Было завершено строительство жилых комплексов "Чистое небо" и "Солнечный город". Их строили несколько лет, теперь осталось завершить строительство социальных объектов.
Также были сданы шестая очередь ЖК "Солнечный город. Резиденции", две очереди в "Зеленом квартале", вторая очередь ЖК бизнес-класса Svetlana Park.
Ранее на Piter.tv: В Петербурге в августе введено более 136 тысяч кв.м жилья.
Фото: Setl Group
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