В Петербурге в августе введено более 136 тысяч кв.м жилья

Это 99 домов на 2 375 квартир, включая индивидуальное строительство.

В августе этого года в Северной столице ввели в эксплуатацию 136 149,4 кв. м. жилья. Это 99 домов на 2 375 квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".





Лидером в этом месяце стал Невский район, где сдано 63 699,1 кв.м. жилья: 1 дом на 1 178 квартир. На втором месте оказался Пушкинский район, где введён 1 дом на 614 квартир общей площадью 25 841,8 кв.м. На третьем месте – Красносельский район, где построили 1 многоквартирный дом на 14 384,6 кв.м. жилья (172 квартиры).

Также в августе сдано 25 объектов общегражданского назначения.

Фото: портал "Строительный Петербург"