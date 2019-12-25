Бензин есть на всех заправках Ленобласти и жалоб нет. .

Никаких дополнительных ограничений на автозаправках Ленинградской области вводить не собираются. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил после совещания с руководством крупных нефтяных компаний, где обсуждалась топливная ситуация на конец ноября 2026 года. Главной задачей глава региона назвал подготовку АЗС к новогодним праздникам.

По словам Дрозденко, нефтяники поддержали его позицию: топлива должно хватить всем потребителям, а возможность отпуска в канистры — особенно в праздничные дни — необходимо сохранить в пределах действующих общих лимитов. Губернатор поблагодарил компании за то, что те держат вопрос на контроле, подчеркнув его важность для жителей и гостей области.

Глава 47-го региона также заявил, что в конце ноября бензин присутствует на всех заправках области, жалоб на его отсутствие нет. Он положительно оценил работу нефтяного сектора по реагированию на ситуативный спрос водителей и отдельно отметил, что компании справляются и в отдалённых районах. За работой АЗС, по его словам, будут следить с пристальным вниманием, особенно накануне предновогодней суеты и праздников.

Ранее губернатор Александр Дрозденко назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV