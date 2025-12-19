Setl Group построил в Петербурге и области 20 школ на 21 тысячу мест

Среди реализованных проектов есть уникальные для города решения.

Холдинг Setl Group, один из крупнейших девелоперов Северо-Запада, подвел итоги своей социальной деятельности в сфере образования. За время работы компания возвела 20 современных общеобразовательных школ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эти учебные заведения в общей сложности рассчитаны на 20 875 учеников, отметил портал "Строительный Петербург".

Первая школа холдинга, рассчитанная на 600 детей, открылась в Кудрово в 2015 году. Таким образом, за десятилетие девелопер создал инфраструктуру для обучения почти 21 тысячи детей. Больше всего новых мест – 5500 – появилось в четырёх школах Красносельского района Петербурга.

Девелопер не ограничивается только строительством зданий. Компания комплексно оснащает объекты: закупает современное техническое и спортивное оборудование, мебель, инвентарь для столовых и мастерских. В школах обустраивают актовые залы, библиотеки с медиатеками, творческие и трудовые мастерские, а в некоторых – даже бассейны. Прилегающие территории благоустраивают: устанавливают игровые площадки и спортивные кластеры со стадионами, беговыми дорожками и площадками для игр.

Среди реализованных проектов есть уникальные для города решения. Например, в жилом квартале "Солнечный город. Резиденции" впервые в Петербурге построили школу с собственными теннисными кортами. А в школе № 203 на проспекте Ветеранов для учеников оборудован инженерный класс с 3D-принтером, способным печатать крупногабаритные объекты.

На сегодняшний день 18 из 20 построенных школ уже работают и принимают учеников. Параллельно девелопер продолжает расширять образовательную инфраструктуру: в стадии активного строительства находятся ещё пять школ более чем на 5,5 тысяч мест. Три из них планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году.

Фото: предоставлено Setl Group