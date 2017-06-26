В Петербурге выбрали "лучшего строителя" 2024 года

Традиционный ежегодный конкурс прошел среди строительных компаний Северной столицы.

Ежегодный петербургский конкурс "Строитель года" подвел итоги. Его участниками выступили строительные компании, топ-менеджеры жилищного строительства, социальной инфраструктуры и благоустройства, – рассказал в своем Telegram-канале вице-гебурнатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

Конкурс "Строитель года", созданный в 2003 году, сразу получил поддержку Правительства Санкт-Петербурга, а в 2006 году – статус официального соревнования между профессионалами, призванного стимулировать строить не просто больше, а качественнее. Сегодня застройщики уделяют особое внимание созданию не только комфортной среды проживания, но и полноценной социальной и транспортной инфраструктуры. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Особенностью профессионального конкурса, как отмечает заместитель губернатора, является система отбора победителей: за лучших представителей отрасли голосует как экспертное жюри, так и жители города. Согласно результатам голосования текущего года, лучшей строительной компанией стала Setl Group.

Недавно мы рассказывали, что в Setl Group приобрели участок на Васильевском острове, на котором планируют отреставрировать объекты культурного наследия и построить жилые дома.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович