Что обсуждали на конкурсе "Строитель года – 2025"

В городе выбрали самые яркие и значимые проекты строительной отрасли. В этот раз конкурс оценивал не только достижения за год, но и вклад компаний в развитие Петербурга за последние 25 лет. Организаторы отмечают, что формат ежегодно обновляется, чтобы отражать актуальные запросы рынка и интересы горожан.

Среди победителей — променад "В поисках музы" от ГК "КВС", ЖК "Русский дом" компании ЛСР, проект приспособления англиканской церкви под музыкальный театр, а также объект транспортной инфраструктуры от Setl Group. Лучшим социальным объектом стал детский сад на проспекте Обуховской Обороны, созданный по мотивам архитектуры старых заводских корпусов.

Эти проекты демонстрируют разнообразие подходов и высокий уровень качества строительства в городе.

Расширенную статью о конкурсе читайте на портале "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"