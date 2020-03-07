В Петербурге прошел вокальный конкурс среди строителей

Ежегодно в конкурсе вокального мастерства "Нам песня строить и жить помогает" участвуют работники строительной отрасли.

В финале приняли участие 12 исполнителей из числа сотрудников крупных строительных компаний города, сообщает портал "Строительный Петербург". На сцене прозвучали композиции в самых разных стилях: от академического вокала до рок-н-ролла.

Уровень повышается от года к году, и каждый год судить становится все сложнее и сложнее. Действительно, выбор всегда на кончиках пальцев: каждая песня трогает и душу, и сердце. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ежегодный конкурс песни проходит уже в четвертый раз, все больше работников строительной отрасли стремятся продемонстрировать свои таланты. По словам жюри, это возможность не только объединить специалистов со всего города, но и узнать своих коллег с другой стороны.

Специфика нашей профессии, будь это управленческая деятельность в строительной отрасли или работа непосредственно на стройке, это тяжелый монотонный каждодневный труд. Конечно, мы видим результат, а песня нам строить и жить помогает. Поэтому каждый год мы проводим этот конкурс. Евгений Барановский, заместитель председателя Комитета по строительству

Для одних конкурсантов пение – хобби, другие же занимались вокалом профессионально: окончили консерваторию, пели в хоре. Некоторые коллективы даже свою создали музыкальную группу и репетируют в офисе после рабочего дня.

Этот конкурс для нас как боевой трофей. Тем более он связан с нашей профессиональной деятельностью - строительной. Сам Бог велел поучаствовать в этом конкурсе. Как правило, мы сами аранжируем песни под себя, наш стиль - с тяжелым налетом легкого рока. Музыкальная группа "Эталон"

К выступлениям участники готовились под руководством исполнителя итальянской музыки ILLIO. Жюри оценивали конкурсантов по двум критериям: артистичность и вокал, победительницей стала Наталья Сербская с хитом от Adele.

Я думаю, что именно эта песня, потому что она очень проникновенная и удобная для моего голоса. Это как раз комбо, когда можно показать и голос, и искренность. Наталия Сербская, победительница конкурса

5 августа победитель конкурса выступит на сцене КСК "СИБУР АРЕНА" на праздничном концерте ко Дню строителя.

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"