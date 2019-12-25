Продлён приём заявок на конкурс "Нам песня строить и жить помогает"

Заявку нужно прислать в формате видеозаписи выступления.

Срок приема заявок на участие в 8 сезоне вокального конкурса "Нам песня строить и жить помогает" продлен до 20 мая. К участию приглашают солистов и дуэты работников строительных компаний. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Заявку нужно прислать в формате видеозаписи выступления (можно снять на телефон). К видео также необходимо приложить неформальный рассказ о себе.

По итогам первого тура будут названы имена 12 финалистов. А 3 июля – на гала-концерте – жюри озвучит победителя. Зрители же выберут своего фаворита. Голосование за Приз зрительских симпатий пройдет прямо во время гала-концерта.

Победитель и обладатель Приза зрительских симпатий получат право выступить на концерте ко Дню строителя в Ледовом дворце.

Узнать подробности о конкурсе можно в дирекции Союза строительных объединений и организаций по телефону 8 812 570-30-63, по почте ssoo_pr@mail.ru.

Фото: ВКонтакте/ Союз строительных объединений и организаций