С 1 февраля начинается прием заявок на участие в конкурсе "Нам песня строить и жить помогает"

С 1 февраля начинается прием заявок на участие в 8 сезоне творческого конкурса "Нам песня строить и жить помогает". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
К участию в конкурсе приглашаются солисты, дуэты – работники предприятий и организаций строительного комплекса. Заявки можно присылать по электронной почте ssoo_pr@mail.ru до 12 мая 2025 года. К письму должны быть прикреплены видео сольного выступления, фото и лаконичный неформальный рассказ о себе.
По итогам первого тура жюри назовет имена 12 финалистов. На 3 июля запланирован гала-концерта – второй тур конкурса, где профессиональное жюри определит победителя 8 сезона. Также из числа финалистов будет определен обладатель Приза зрительских симпатий – по итогам голосования зрителей во время гала-концерта.
Победитель сезона получит право выступить во время праздничного концерта ко Дню строителя, который состоится 7 августа 2025 года.
Фото: Союз строителей. Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все