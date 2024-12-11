С 1 февраля начинается прием заявок на участие в конкурсе "Нам песня строить и жить помогает"

К участию в конкурсе приглашаются солисты, дуэты – работники предприятий и организаций строительного комплекса.

С 1 февраля начинается прием заявок на участие в 8 сезоне творческого конкурса "Нам песня строить и жить помогает". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

К участию в конкурсе приглашаются солисты, дуэты – работники предприятий и организаций строительного комплекса. Заявки можно присылать по электронной почте ssoo_pr@mail.ru до 12 мая 2025 года. К письму должны быть прикреплены видео сольного выступления, фото и лаконичный неформальный рассказ о себе.

По итогам первого тура жюри назовет имена 12 финалистов. На 3 июля запланирован гала-концерта – второй тур конкурса, где профессиональное жюри определит победителя 8 сезона. Также из числа финалистов будет определен обладатель Приза зрительских симпатий – по итогам голосования зрителей во время гала-концерта.

Победитель сезона получит право выступить во время праздничного концерта ко Дню строителя, который состоится 7 августа 2025 года.

Фото: Союз строителей. Санкт-Петербург