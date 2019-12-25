Сотрудница Комитета по строительству Петербурга примет участие в вокальном конкурсе "Нам песня строить и жить помогает"

Конкурс объединяет работников строительной отрасли, которые хотят попробовать себя на сцене.

В Петербурге стартовал девятый сезон общественного вокального конкурса "Нам песня строить и жить помогает", который традиционно проводят в преддверии Дня строителя. В этом году среди участников будет и представительница Комитета по строительству Санкт-Петербурга, рассказал портал "Строительный Петербург".

Конкурс объединяет работников строительной отрасли, которые хотят попробовать себя на сцене. К участию приглашают совершеннолетних солистов и дуэты — сотрудников строительных компаний, проектных организаций и профильных ведомств. Участникам предлагают записать видеовыступление и рассказать немного о себе. Заявки принимаются до 12 мая по электронной почте ssoo_pr@mail.ru. Видео можно снять даже на обычный телефон — главное, чтобы было видно и слышно исполнителя.

После просмотра всех заявок жюри выберет 12 финалистов. Они встретятся во втором туре, который пройдет в формате гала-концерта 2 июля. На сцене участники исполнят свои номера перед профессиональным жюри и зрителями. В этот вечер определят победителя девятого сезона, а также обладателя приза зрительских симпатий — его выберут гости концерта в ходе живого голосования.

Победитель конкурса получит возможность выступить на большом праздничном концерте ко Дню строителя, который состоится 6 августа.

Вокальный проект уже несколько лет остается одной из самых неформальных традиций отрасли: строители, инженеры и представители профильных комитетов получают шанс показать себя не только на стройплощадке или в офисе, но и на сцене. Организатором конкурса выступает Союз строительных объединений и организаций при поддержке холдинга Setl Group. Дополнительную информацию можно получить в дирекции Союза по телефону (812) 570-30-63 или по электронной почте ssoo_pr@mail.ru

Фото: портал "Строительный Петербург"