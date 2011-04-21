На форуме в Петербурге Путину подарили португальский разговорник

Книгу президенту РФ вручил президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос.

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос подарил португальский разговорник к саммиту G20, который пройдет в следующем году в Бразилии. Об этом пишет издание "РИА Новости" 19 ноября.

В ближайшее время будет проведена встреча "двадцатки" в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку. Я ему подарил книжку. Висенте Барриентос, президент Делового совета БРИКС

Ранее мы рассказывали о том, что Путин одобрил идею депутатов об ограничении использования иностранных слов.

Фото: сайт Кремля