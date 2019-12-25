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Эрмитаж предупредил посетителей о временном закрытии Комендантского подъезда
Сегодня, 12:43
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Эрмитаж предупредил посетителей о временном закрытии Комендантского подъезда

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Музей принёс свои извинения за неудобства.

В период с 1 по 18 декабря Комендантский подъезд к Эрмитажу закроют на время проведения ремонта в гардеробе. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Обычно подъезд используется для подхода к музею организованных групп на обзорные и детские экскурсии и в Бриллиантовую кладовую. Также им пользуются обладатели карт Клуба друзей Эрмитажа и JTI. Во всех перечисленных случаях будет организован временный вход через Малый Эрмитаж.

Музей принёс посетителям свои извинения за неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что Исаакиевский собор выпустил путеводитель для детей.

Фото: Telegram / Эрмитаж

Теги: санкт-петербург, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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