Эрмитаж предупредил посетителей о временном закрытии Комендантского подъезда

Музей принёс свои извинения за неудобства.

В период с 1 по 18 декабря Комендантский подъезд к Эрмитажу закроют на время проведения ремонта в гардеробе. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Обычно подъезд используется для подхода к музею организованных групп на обзорные и детские экскурсии и в Бриллиантовую кладовую. Также им пользуются обладатели карт Клуба друзей Эрмитажа и JTI. Во всех перечисленных случаях будет организован временный вход через Малый Эрмитаж.

Музей принёс посетителям свои извинения за неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что Исаакиевский собор выпустил путеводитель для детей.

Фото: Telegram / Эрмитаж