Исаакиевский собор выпустил путеводитель для детей

Малыши и школьники смогут познакомиться с самыми интересными фактами в игровой форме.

Исаакиевский собор выпустил путеводитель "Путешествие с Авгушей по музею". Буклет создан для малышей и детей среднего возраста. В книгу вошли творческие задания и интересные факты. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Юные посетители Исаакиевского собора смогут изучить самые удивительные истории о музее в игровой в форме. Сопровождать ребят во время прогулки по учреждению будет голубь Авгуша.

Кроме того, школьники смогут передать свои пожелания Исаакиевскому собору. Написать маленький отзыв можно на последней странице путеводителя. Затем книжку нужно будет передать сотрудникам музея. Самые оригинальные послания опубликуют в социальных сетях музея.

Ранее на Piter.tv: за год около 1 млн человек посещают Эрмитаж бесплатно или по льготным билетам.

Фото: ВКонтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга