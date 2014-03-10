За год около 1 млн человек посещают Эрмитаж бесплатно или по льготным билетам

В среднем за 12 месяцев музей посещает 3 млн человек.

В День святой Екатерины, 7 декабря, в Эрмитаж можно будет попасть бесплатно. За год возможностью, а также льготными билетами, пользуется в среднем 1 млн человек. Об этом заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

Руководитель уточнил, что за 12 месяцев музей посещает около 3 млн человек. То есть, доля тех, кто приходят бесплатно и по льготным ценам, составляет 30% в год.

Билеты в День святой Екатерины можно приобрести заранее на сайте Эрмитажа, либо непосредственно 7 декабря в порядке живой очереди.

Ранее мы сообщили о том, что 9 и 10 декабря пройдут "Дни Эрмитажа". На Дворцовой площади будут показывать световое шоу. Кроме того, жители Северной столицы и гости города смогут посетить новые выставочные проекты, концерты и другие мероприятия. Центральным событием станет 3D mapping-шоу, которое пройдет 9 и 10 декабря.

Фото: Piter.TV