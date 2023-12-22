В завершении Гоголевской недели каждый желающий сможет забрать с собой "маленькую" шинель, собственноручно созданную на мастер-классе в технике валяния.

В библиотеке Гоголя пройдёт фестиваль "Гоголевская неделя" к 215-летию писателя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Во всех залах учреждения установят арт-объекты с цитатами из повести "Шинель", вышитыми на тканях. На одной из стен нарисуют генеалогическое древо Николая Васильевича. В библиотеке на этой неделе пройдут лекции, мастер-классы, конференции, кинопоказы и творческие вечера.

В завершении Гоголевской недели каждый желающий сможет забрать с собой "маленькую" шинель, собственноручно созданную на мастер-классе в технике валяния.

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